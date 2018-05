Battlefield 5 Open Beta: confermato l'accesso anticipato con i preordini

Volete essere tra i primi a provare con mano le novità di Battlefield 5, tra cui le nuove War Stories e le Grand Operations? In questo caso vi consigliamo allora di prenotare il gioco, in questo modo otterrete l'accesso anticipato alla Open Beta (date da definire).

Battlefield 5 è disponibile in preordine su Amazon.it nella versione Standard per PS4 e Xbox One (69.99 euro) e su Origin in formato Digital Deluxe per PC (59.99 euro). Le versioni Digitali Deluxe per PlayStation 4 e Xbox One non sono ancora state pubblicate su PlayStation Store e Xbox Store ma dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

Effettuando il preordine di Battlefield 5 si otterranno i seguenti vantaggi:

Accesso anticipato all'Open Beta, Incarichi speciali e un set per Corpi Speciali che può essere scelto tra gli otto set disponibili.

Accesso immediato a cinque armi di Battlefield 1: sblocca cinque delle più sofisticate armi della Grande Guerra per colmare il divario tecnologico tra i due conflitti mondiali.

Preordinando la Deluxe Edition (fisica o digitale) inoltre si avrà accesso allo sblocco anticipato del gioco, disponibile dal 14 ottobre anzichè dal 19, data di uscita ufficiale su tutte le piattaforme. Ricordiamo che Battlefield 5 non avrà il Premium Pass ma solamente microtransazioni per gli oggetti estetici, nuove mappe e modalità verranno pubblicate gratis per tutti a cadenza regolare.