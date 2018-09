Battlefield 5 Open Beta: consigli e strategie utili per iniziare a giocare

Battlefield 5 riprende la formula già collaudata della serie, la trasla all'interno della Seconda Guerra Mondiale e la espande ulteriormente.

In questo capitolo viene posta ancora più enfasi sulle classi, che possono essere sviluppate in maniera più approfondita rispetto al passato. Grazie all'Open Beta, accessibile da oggi 6 settembre a tutti i giocatori, è finalmente possibile testare lo sparatutto di DICE. In questa guida vi forniremo alcuni consigli per cominciare a giocare, che si riveleranno particolarmente utili per coloro che si avvicinano al titolo e alla serie per la prima volta.

Giocate in squadra

Battlefield V, come i predecessori, è un titolo che premia enormemente il gioco di squadra. Dopo ogni morte potete tornare in vita direttamente accanto ai vostri compagni, e stare in gruppo aumenta le chance di sopravvivenza dell’intera squadra. Dividetevi i compiti e prendete il controllo di classi differenti (Assalto, Supporto, Ricognitore, Medico) in modo da essere efficaci in ogni situazione. Una volta scelta quella più adatta al vostro stile di gioco, utilizzate il più possibile gli equipaggiamenti ad essa associati. Siete un Supporto? Rifornite il vostro team. Un Medico? Curate prontamente i compagni in difficoltà. Ogni azione in Battlefield V viene ricompensata con un lauto quantitativo di punti: uccidere i nemici non è l’unica cosa che conta.

Muovetevi con attenzione sul campo di battaglia

Le vastissime mappe di gioco sono piene di artiglieria pesante, torrette e veicoli da utilizzare a vostro vantaggio. Sono un ottimo modo per far fuori molti nemici in breve tempo, per cui assicuratevi di prendere il loro controllo prima dei nemici con l’aiuto della vostra squadra. A proposito dei veicoli: sono il marchio di fabbrica della serie, ma non tutti sono facilissimi da utilizzare. Sono una risorsa vitale, per cui se non avete dimestichezza con la guida lasciate il loro controllo ad un vostro compagno di squadra più abile: un veicolo esploso per una manovra avventata è completamente inutile.

Se siete a corto di munizioni e non c’è un vostro compagno Supporto nelle vicinanze, prima di correre in maniera scriteriata sulla mappa alla ricerca di rifornimenti, ricordatevi che avete a disposizione anche le armi secondarie. Non sono efficaci come quelle primarie, ma se usate con criterio sono perfettamente in grado di salvarvi la pelle. Un ragionamento molto simile può essere applicato anche nel bel mezzo di uno scontro a fuoco. Se finite il caricatore dell’arma primaria, passate immediatamente all'arma secondaria piuttosto che ricaricare: è un’operazione molto più rapida.

La vostra salute si ripristina in maniera molto lenta, per cui se venite gravemente feriti non gettatevi nuovamente in battaglia, ma trovate un'adeguata copertura. In Battlefield V, se venite abbattuti, cominciate a sanguinare. A questo punto potete velocizzare la morte e ricominciare dal punto di spawn, o chiamare un vostro compagno per farvi curare. Vi consigliamo di optare sempre per la seconda opzione se avete almeno il 50% di salute residua e se c'è un Medico in squadra (che, come abbiamo imparato in precedenza, non deve mai mancare).

Assegnazioni

Molti giocatori alle prime armi spesso tendono a sottovalutare il sistema delle Assegnazioni. Inutile dire che si tratta di un grave errore. Le Assegnazioni mettono a disposizione alcuni obiettivi il cui completamente ricompensa con dei preziosissimi token. Questi sono a loro volta spendibili per acquistare upgrade per le armi e tanto altro. Potete consultare e attivare le Assegnazioni a disposizione dal menu principale, prima di entrare in partita.

Potenziamenti delle armi

In Battlefield V potete potenziare le vostre armi in molti modi diversi, ad esempio stabilizzandola, velocizzando la ricarica oppure riducendo la caduta dei proiettili sulla lunga distanza. Quest'ultimo, in particolare, è un potenziamento fondamentale per i Ricognitori che utilizzano fucili da cecchino. Vista l'incredibile varierà di bocche da fuoco della Seconda Guerra Mondiale, avrete di che sbizzarrirvi. Il sistema di personalizzazione è molto profondo e vi consentirà di mettere a punto un'arma in grado di adattarsi pienamente al vostro stile di gioco.

Potete accedere al potenziamento delle armi nella sezione Your Company (La Tua Compagnia) presente nel menu principale. Selezionate la vostra classe preferita e cliccate su Customize. Da lì potrete migliorare l'efficienza delle vostre armi (Upgrade) e modificarne l'aspetto (Customization) utilizzando i Token guadagnati portando a termine le Assegnazioni.