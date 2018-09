Battlefield 5: Open Beta disponibile ora in accesso anticipato, dal 6 settembre per tutti

Electronic Arts e DICE hanno ufficialmente aperto i server dell'Open Beta di Battlefield V: a partire da questo momento tutti coloro che hanno prenotato il gioco potranno scaricare il client mentre per tutti gli altri l'accesso sarà consentito dalle 10:00 di giovedì 6 settembre.

Il client è già disponibile per il download e preload su Origin, PlayStation Store e Xbox Store, il file pesa 11 GB e darà modo di provare la modalità Conquista sulle mappe Narvik e Rotterdam, di cimentarsi nelle Operazioni sulla mappa Narvik in modalità Breakthrough e Airborne, altri contenuti potrebbero essere aggiunti nei prossimi giorni. La fase di test pubblica di Battlefield V terminerà alle 16:00 di martedì 11 settembre, salvo eventuali proroghe da parte degli sviluppatori, come spesso accade in questi casi.

Relativamente all'Open Beta, DSOGaming ha pubblicato l'elenco delle opzioni grafiche disponibili su PC, tra cui troviamo Motion Blur, la profondità di campo per le armi, la possibilità di modificare il FOV, effetto grana in pellicola, effetto vignetta, occlusione ambientale, illuminazione, qualità delle texture e la possibilità di selezionare se utilizzare le DirectX11 o le DX12, oltre ad una speciale opzione per limitare il consumo di memoria da parte della scheda video. Come prevedibile, il Ray Tracing non è invece ancora disponibile, questa caratteristica verrà aggiunta nelle prossime settimane.

Battlefield 5 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 20 novembre, inizialmente previsto per il 19 ottobre, il gioco è stato recentemente rinviato per dare modo al team di sviluppo di apportare alcune migliorie.