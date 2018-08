Battlefield 5: la Open Beta inizia il 6 settembre su PC, PS4 e Xbox One

Electronic Arts e DICE hanno oggi annunciato la data in cui i giocatori potranno prendere parte alla Open Beta di Battlefield 5, il nuovo episodio della serie sparatutto in prima persona quest'anno ambientata all'interno della seconda guerra mondiale.

L'Open Beta sarà disponibile per tutti i possessori di PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 6 settembre. La fase di test sarà però accessibile in Acesso Anticipato il 4 settembre dai giocatori che avranno preordinato Battlefield 5, oppure dai membri di Origin Access Premier, Origin Access Basic o EA Access. La Open Beta permetterà di giocare in modalità Conquista nella mappa di Rotterdam, e in modalità Conquista e Grand Operations nella mappa dell'Arctic Fjord.

In aggiunta, DICE ha annunciato che la versione PC di Battlefield V implementerà la nuova tecnologia NVIDIA RTX, e sarà fra le prime a fare utilizzo del ray tracing in tempo reale come tecnica di renderizzazione. In cima alla notizia trovate un nuovo filmato utile ad illustrarci le nuove tecnologie presenti nell'edizione PC dello sparatutto.

Battlefield V sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 19 ottobre. Il numero di pre-order del gioco sviluppato da DICE sembra essere al momento al di sotto delle aspettative di Electronic Arts.