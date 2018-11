Battlefield 5 PC: segnalato un bug che causa freeze aprendo un menu

PCGamer segnala un bug della versione PC di Battlefield V, capace di bloccare il gioco semplicemente aprendo un menu specifico. Il problema dovrebbe essere presto risolto con un nuovo aggiornamento.

Secondo quanto riferito aprendo il menu degli incarichi (Assignment) dalla schermata di pausa in determinate situazioni il gioco si blocca: le prime testimonianze parlano di schermo nero e di un vero e proprio freeze sulla schermata di gioco, l'unica soluzione al momento è forzare il riavvio premendo ALT+F4.

Non è chiaro cosa causi esattamente questo problema, se sia legato a configurazioni hardware o software particolari, l'apparizione del bug sembra essere piuttosto casuale, al momento DICE non ha commentato la situazione e la risoluzione del problema non figura nel changelog della day one patch, tuttavia è probabile che nelle prossime ore lo studio possa pubblicare un piccolo hot fix, in particolar modo se le testimonianze dovessero aumentare.