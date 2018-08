Battlefield 5 per PC: Digital Foundry analizza gli effetti grafici del Ray Tracing

Digital Foundry ha pubblicato un nuovo video di approfondimento su Battlefield 5, analizzando gli effetti grafici del Ray Tracing di Nvidia applicati alla versione PC del nuovo FPS DICE. Gli sviluppatori stanno pensando a diverse soluzioni per aumentare la resa del frame rate.

In occasione della Gamescom 2018, Nvidia aveva mostrato un video confronto tra le versioni PC di Battlefield 5 con il Ray Tracing attivo e disattivo, mostrando tutti i benefici grafici che è in grado di fornire la nuova tecnologia di rendering disponibile per le GPU RTX. Il risultato finale è visivamente notevole, a partire dagli effetti di luce, dai riflessi e da una resa ancora più cinematografica dell'esperienza di gioco. Ma a che prezzo?

Attualmente, facendo girare la versione PC di Battlefield 5 su Nvidia RTX 2080 Ti e Ray Tracing attivo, il gioco riesce a gestire una risoluzione nativa di 1080p a 60fps, ma decidendo di impostare la risoluzione a 4K nativi si scende a un frame rate inferiore ai 30fps, nonostante le grandi capacità di calcolo della nuova scheda video della serie RTX. Il Ray Tracing è una tecnica di rendering che richiede molte risorse, ma gli sviluppatori saranno in grado di ottimizzare ulteriormente le prestazioni del gioco?

Stando alle parole di DICE, la demo con Ray Tracing attivo mostrata alla Gamescom 2018 è solo una build iniziale, e ci sono ancora ampi margini di miglioramento per ottimizzare le performance. Allo stato attuale, gli effetti del Ray Tracing vengono renderizzati alla stessa risoluzione del gioco, implicando un grande carico di lavoro alla GPU quando si imposta la risoluzione a 4K. Adottando una soluzione alternativa, però, si potrebbero renderizzare gli effetti del Ray Tracing a 1080p, mantenendo il resto della scena a 4K, ottenendo dei vantaggi in termini di prestazioni senza sacrificare la resa grafica complessiva.

A questo punto, non rimane che attendere ulteriori dettagli da DICE per capire come Battlefield 5 gestirà gli effetti del Ray Tracing, permettendo agli utenti soluzioni più scalabili per mantenere performance migliori in-game. Ricordiamo che Battlefield 5 sarà disponibile dal 19 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.