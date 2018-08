Battlefield 5: la personalizzazione dei veicoli non sarà disponibile al lancio

Battlefield 5, il nuovo capitolo della serie sparatutto di DICE atteso per il 19 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, non presenterà la personalizzazione dei veicoli al lancio del gioco.

Pubblicando un aggiornamento sul sito ufficiale di Battlefield, DICE ha confermato ufficialmente che la personalizzazione (quantomeno estetica) dei veicoli non sarà disponibile quando il titolo ambientato nella seconda guerra mondiale uscirà sugli scaffali. Non è chiaro al momento se la mancanza di personalizzazione riguarderà anche il lato gameplay, e andrà quindi a bloccare la possibilità di modificare l'arma primaria e gli slot dedicati ai gadget.

Battlefield 5 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 19 ottobre 2018. Electronic Arts e DICE hanno di recente pubblicato un nuovo trailer che ci ha mostrato la città di Rotterdam ricreata all'interno del contesto del secondo conflitto mondiale. Per un ulteriore approfondimento sul titolo vi rimandiamo alla nostra Anteprima.