Battlefield 5 quanto pesa su PlayStation 4?

Battlefield V è gratis su PlayStation Plus a maggio insieme a Stranded Deep e Wreckfest (PS5) e questo potrebbe spingere molti di voi ad installare il gioco sulla propria console... ma di quanto spazio libero avete bisogno per scaricare Battlefield 5?

Il gioco pesa 39 GB in versione "vanilla" e 43 GB con la patch Day One, c'è da dire però che nel corso del tempo sono arrivati numerosi aggiornamenti che hanno aggiunto nuove modalità (tra cui la modalità Battle Royale Tempesta di Fuoco) e apportato varie correzioni, gli update in questione occupano molto spazio tanto che Battlefield V in versione aggiornata richiede circa 90 GB di spazio libero su disco.

L'ultimo aggiornamento di Battlefield V è il Summer Update 2020 uscito la scorsa estate, attenzione però perchè in rete c'è chi parla di una dimensione pari a 140 GB su PlayStation 4, non è chiaro da cosa dipenda esattamente questa anomalia che sembra colpire alcune installazioni del gioco su console.

Il consiglio generale è quello di disporre di almeno 100 GB di spazio libero per permettere al sistema di installare correttamente il gioco, lo spazio poi effettivamente occupato sarà inferiore a questo valore. Per saperne di più sullo sparatutto DICE vi rimandiamo alla recensione di Battlefield 5 ricordandovi che il gioco sarà gratis per gli abbonati PlayStation Plus dal 4 al 31 maggio.