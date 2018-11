Battlefield 5: la prima patch arriverà con il Capitolo 1 di Tides of War

L'aggiornamento che promette di risolvere i problemi riscontrati dagli utenti al lancio di Battlefield 5 arriverà in concomitanza con l'update che introdurrà il Capitolo 1 di Tides of War, prevista per il 4 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

A confermarlo è il produttore Jaqub Ajmal dalle pagine del subreddit ufficiale di Battlefield nel corso di una recente sessione di domande e risposte dedicata, tra le altre cose, proprio al lavoro svolto dai programmatori di EA DICE per intervenire sui bug, i glitch e i freeze incrociati dagli utenti sui campi di battaglia digitali dell'ultimo FPS di Electronic Arts.

"C'è sempre bisogno di misurare attentamente il rischio di aggiungere altro a un aggiornamento su cui si sta lavorando", spiega Ajmal approfondendo il discorso relativo alle tempistiche di pubblicazione delle patch correttive. L'esempio portato dal produttore di DICE chiarisce che il team potrebbe "già essere nella fase di verifica di un nuovo update quando viene rivelato un problema inedito da parte della community, e l'aggiunta di ulteriori correzioni potrebbe invalidare i test precedenti. Tutto ciò, significa essenzialmente ricominciare da zero quel processo di sviluppo e provocare uno slittamento nel lancio dell'aggiornamento".

Lo sparatutto di EA DICE, a dire il vero, ha già ricevuto un corposo aggiornamento nel periodo di accesso esclusivo al titolo che ha coinvolto gli acquirenti dell'edizione Deluxe e gli abbonati a EA Access e Origin Access. In quel caso, però, si è trattato piuttosto di un update del motore grafico, con un intervento volto all'introduzione della tecnologia DirectX Ray Tracing su PC e a un generale snellimento dell'interfaccia.

La nuova patch correttiva di Battlefield V sarà perciò disponibile assieme al Capitolo introduttivo di Tides of War (Venti di Guerra), l'ambiziosa modalità che darà modo agli appassionati della serie di ottenere ricompense in-game partecipando a sfide a tempo che offriranno "esperienze belliche tematiche" a tutti gli acquirenti del titolo.