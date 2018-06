Battlefield 5: pubblicato il trailer dedicato alla campagna single player

Nonostante l'EA Play sia ormai terminato, Battlefield 5 è tornato ad essere protagonista dell'E3 2018. Lo sparatutto di DICE è infatti stato mostrato nuovamente in azione durante la conferenza di Microsoft, attualmente in atto.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è questa volta incentrato sulla campagna single player del gioco. Come precisato nella serata di ieri, la campagna di Battlefield V è denominata Nordlys War Stories e, come desumibile dalle immagini del trailer, sarà ambientata nel Nord Europa.

Battlefield V sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 29 ottobre 2018. Continuate a seguirci per le prossime novità sull'E3 di Microsoft e Xbox.