Battlefield 5: ecco quando sarà presentata l'espansione War in the Pacific

Gli autori di EA DICE fissano la data della presentazione ufficiale di War in the Pacific, l'attesa espansione di Battlefield 5 che sarà disponibile entro la fine del 2019 in via del tutto gratuita per chi ha acquistato lo sparatutto di Electronic Arts e per gli abbonati a EA Access e Origin Access.

In base al chiarimento offertoci dagli sviluppatori svedesi attraverso il proprio canale Twitter ufficiale, il filmato di presentazione del DLC dedicato alla Guerra del Pacifico sarà mostrato nella giornata di mercoledì 23 ottobre.

Il video di War in the Pacific illustrerà tutte le novità contenutistiche che andranno a tratteggiare l'esperienza ludica e narrativa di quella che, nelle intenzioni di EA DICE, rappresenterà l'espansione più importante che sia mai stata pubblicata nel controverso supporto post-lancio di Battlefield 5.

Stando alle anticipazioni offerteci da Electronic Arts durante l'E3 2019, il contenuto aggiuntivo in questione ci porterà sulle infuocate spiagge di Iwo Jima per combattere alcune delle battaglie più cruente della Seconda Guerra Mondiale, dandoci modo di ripercorrere gli eventi attraverso il punto di vista degli americani e dei giapponesi (e rispettivi alleati). Nel frattempo, vi ricordiamo che negli ultimi aggiornamenti sono stati introdotti diversi contenuti come l'aumento del level cap di BF5 e la mappa Operazione Underground ispirata a Metro di Battlefield 3.