Battlefield 5 e Rainbow Six Siege giocati in diretta su Twitch mercoledì 5 settembre

Doppio appuntamento per tutti gli appassionati di sparatutto oggi sul canale Twitch di Everyeye.it, con i live gameplay di Battlefield V (Open Beta) e Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Di seguito, gli orari degli appuntamenti.

Battlefield V Open Beta (Ore 17:00)

Alessandro Bruni gioca in diretta con l'Open Beta di Battlefield V, attualmente in corso per coloro che hanno prenotato il gioco e disponibile da domani per tutti.

Rainbow Six Siege (Ore 21:00)

Torna RNade_ con un nuovo appuntamento dedicato al celebre shooter competitivo di Ubisoft!

Entrambe le trasmissioni andranno in onda come di consueto sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. L'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire in diretta via chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo!