Battlefield 5, il ricco Summer Update arriva domani: dettagli e orari PC, PS4 e Xbox One

L'ultimo grande aggiornamento di Battlefield 5 è ufficialmente in dirittura di arrivo: DICE ha infatti confermato che sarà pubblicato nel corso della giornata di domani.

Gli orari di disponibilità del Summer Update di giovedì 4 giugno varieranno a seconda della piattaforma, secondo il seguente programma:

PC : dalle ore 10:00 del fuso orario italiano;

: dalle ore 10:00 del fuso orario italiano; PlayStation 4 : dalle ore 11:00 del fuso orario italiano;

: dalle ore 11:00 del fuso orario italiano; Xbox One: dalle ore 9:00 del fuso orario italiano;

L'aggiornamento si preannuncia come particolarmente ricco di contenuti, tra i quali spicca l'introduzione di due nuove mappe. La prima di queste, Al Marj Encampment, è ambientata in Libia, mentre la seconda introduce una versione rivista ed ampliata della Provenza, che ora include anche una fattoria e le aree circostanti la città. In entrambe sarà possibile dispiegate in campo le forze armate USA e tedesche: per l'occasione, le prime vengono dotate di nuovi veicoli. Il Summer Update, inoltre, introduce ulteriori armi e gadget.



Nell'offrire i dettagli legati al nuovo aggiornamento di Battlefield 5, il team di DICE ha voluto pubblicare anche un messaggio dedicato alle complesse vicende che stanno attualmente coinvolgendo gli Stati Uniti d'America. La software house ha in particolare voluto ricordare l'impegno annunciato da EA e legato allo stanziamento di un milione di dollari ed invitare il pubblico a prestare attiva attenzione a ciò che sta accadendo oltreoceano.