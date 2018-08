Battlefield 5 rinviato al 20 novembre per apportare ulteriori miglioramenti al gameplay

Electronic Arts e DICE hanno deciso di rinviare di qualche settimana il debutto di Battlefield 5: il gioco uscirà il 20 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e non più il 19 ottobre come inizialmente preventivato.

Stando alle parole degli sviluppatori, Battlefield 5 è stato rinviato di un mese per apportare ulteriori miglioramenti al gameplay, così da consegnare agli utenti un'esperienza di gioco complessivamente più solida. Il titolo arriverà sul mercato giusto in tempo per il Black Friday, distanziando il suo debutto di qualche settimana rispetto a Red Dead Redemption 2 e Call of Duty Black Ops 4, due concorrenti di grande peso destinati ad attirare le attenzioni dei giocatori nel mese di ottobre.



A questo punto ci domandiamo se la modalità Battle Royale e la co-op riusciranno a debuttare in tempo per la nuova uscita fissata al 20 novembre, o se in ogni caso dovremo attendere dopo il lancio del gioco. Intanto ricordiamo che l'Open Beta di Battlefield 5 sarà disponibile dal 6 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. La fase di prova sarà accessibile in anticipo il 4 settembre da tutti gli utenti che hanno preordinato il gioco, oppure dai membri di Origin Access Premier, Origin Access Basic o EA Access. L'Open Beta permetterà di giocare in modalità Conquista nella mappa di Rotterdam, e in modalità Conquista e Grand Operations nella mappa dell'Arctic Fjord.



Sapevate che Digital Foundry ha analizzato gli effetti grafici del Ray Tracing applicati alla versione PC di Battlefield 5?