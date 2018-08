Battlefield 5 rischia un lancio deludente? EA ha un piano di riserva, secondo un report

Secondo un report pubblicato da Venture Beat, Electronic Arts avrebbe già pronto un piano di emergenza per risollevare Battlefield 5, nel caso il lancio del gioco non dovesse registrare i numeri sperati.

Come già segnalato da Cowen, azienda specializzata in analisi statistica dei dati, al momento le prenotazioni di Battlefield 5 hanno registrato numeri piuttosto deludenti, al di sotto delle aspettative di Electronic Arts (ma comunque superiori ai pre-order che registrò Titanfall 2). Un fenomeno che a dire la verità sta colpendo anche Call of Duty Black Ops 4, altro titolo di alto profilo che attualmente non ha ricevuto un gran numero di pre-order, almeno rispetto ai risultati che ci si aspetterebbe dal franchise di Activision. Al contrario, Red Dead Redemption 2 e il nuovo Spider-Man di Insomniac Games si stanno comportando molto bene, raccogliendo ottimi numeri sul fronte delle prenotazioni.

Stando al report di Venture Beat, Electronic Arts si sarebbe già preparata all'evenienza di un lancio sottotono per Battlefield 5, mettendo a punto un piano di emergenza per risollevare il successo del titolo. Oltre alla modalità Battle Royale, prevista in arrivo dopo l'uscita del gioco, il publisher avrebbe in serbo una "grande sorpresa" per tutti i fan della serie, da pubblicare come aggiornamento gratuito per attirare l'attenzione di tutta la community.

Battlefield 5 come verrà accolto dai giocatori? Per saperlo non rimane che attendere il debutto del titolo fissato per il 19 ottobre su PS4, Xbox One e PC.