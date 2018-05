Battlefield 5 sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, è ufficiale

La diretta per il reveal di Battlefild V è cominciata da pochi minuti, ma gli sviluppatori hanno già confermato l'ambientazione storica del nuovo capitolo della celebre serie sparatutto.

Come anticipato dagli ultimi rumor, Battlefiled V sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. DICE ha inoltre condiviso il primo artwork ufficiale, che ritrae una giovane donna in battaglia che sarà protagonista di una delle War Stories di Battlefield V. Restate sulle pagine di Everyeye per scoprire tutte le novità che verranno rivelate nel corso della serata.