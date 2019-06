Battlefield 5: scoperto l'esilarante easter egg del Gesto della Pistola

Nella lunga lista delle novità dell'update del Capitolo 4 di Battlefield 5, i ragazzi di EA DICE hanno ben pensato di non segnalare l'introduzione di uno spassoso easter egg che trasforma il celebre Gesto della Pistola in una vera e propria arma utilizzabile nel gioco.

Durante uno dei suoi streaming, lo youtuber DANNYonPC ha infatti rintracciato un singolare altare in una regione remota di una delle mappe multiplayer di Battlefield 5: all'interno della nicchia in marmo scavata nella roccia ha trovato la mitica Handgun, la Pistola con le Dita.

L'arma in questione può essere equipaggiata dal nostro alter-ego per infliggere un quantitativo irrisorio di danni al nemico di turno (10 punti negli "spari" a bruciapelo e solo un paio di punti danno da media e lunga distanza). Il gesto della pistola è stato ricreato nei minimi dettagli, con un realismo che, per certi versi, risulta essere persino eccessivo: la funzione di ricarica, infatti, avviene slogando e riportando le falangi delle dita nella loro posizione naturale.

La Pistola con le Dita riesce a strappare qualche risata grazie anche al fumetto che mostra il caratteristico suono onomatopeico di "ka-pow!" nell'atto dello sparo, cambiando oltretutto colore per passare dal blu al rosso una volta riusciti a colpire il nemico. Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore a questo curioso easter egg, vi ricordiamo che l'universo sparatutto di Battlefield 5 si amplierà ulteriormente in autunno con il Capitolo 5 che tratterà la Guerra del Pacifico e ci porterà a combattere sulle infuocate spiagge di Iwo Jima.