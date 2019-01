Battlefield 5: il secondo atto di Venti di Guerra esce a metà gennaio

Nel consueto appuntamento d'inizio settimana con i membri della community del subreddit ufficiale di Battlefield 5, i ragazzi di EA DICE confermano il lancio del secondo atto di Venti di Guerra con il prossimo, importante aggiornamento del loro sparatutto.

Similarmente a quanto avvenuto a inizio dicembre con il Preludio di Tides of War, il secondo Capitolo del servizio escogitato dalla sussidiaria svedese di Electronic Arts per spezzare la relativa monotonia delle sfide multiplayer competitive porterà in dote nuove attività con cui cimentarsi per ottenere ricompense ingame e potenziamenti per l'arsenale del proprio soldato.

Con il prossimo update di Battlefield V, inoltre, dovrebbero essere introdotte delle nuove modalità pensate sia per gli appassionati della cooperativa che per gli irriducibili guerrieri digitali delle sfide multiplayer a squadre. Tra i moduli inediti che andranno ad arricchire il comparto online del titolo ci saranno le sfide co-op di Combined Arms, una variante delle battaglie Rush, una nuova Operazione su Vasta Scala e la modalità Squad Contest con due squadre da 16 giocatori impegnate a fronteggiarsi per il controllo di aree strategiche della mappa.

L'aggiornamento che porterà in dote queste nuove attività e le sfide del secondo Capitolo di Venti di Guerra potrà essere scaricato gratuitamente da tutti i giocatori di Battlefield 5 a partire dal 17 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Non sappiamo, però, se il nuovo update introdurrà il negozio interno per le microtransazioni tramite i Pacchetti di Valuta Premium.