Battlefield 5: Storie di Guerra e Operazioni torneranno anche in questo nuovo episodio

Dopo aver annunciato che Battlefield 5 sarà svelato ufficialmente il 23 maggio alle 22:00 (ora italiana) DICE ha condiviso alcuni dettagli sul gioco tramite un post pubblicato sul sito ufficiale di Battlefield.

Scopriamo così che la campagna single player sarà strutturata come quella di Battlefield 1 e vedrà il ritorno delle Storie di Guerra, ovvero "mini campagne" ambientate in diversi scenari, anche se al momento non ci sono dettagli sul periodo storico di riferimento, che potrebbe essere, stando ai rumor, la Seconda Guerra Mondiale, così da garantire un filo conduttore con il precedente episodio.

DICE ha poi confermato il ritorno delle Operazioni e l'aggiunta di "modalità multiplayer inedite", maggiori dettagli saranno diffusi durante l'evento di reveal in programma la prossima settimana. Secondo alcune voci di corridoio, Battlefield 5 potrebbe integrare una modalità Battle Royale, allo stato attuale però lo studio non ha commentato in alcun modo questa voce, che dunque deve essere presa con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite.

Battlefield V uscirà durante l'autunno su piattaforme non meglio specificate, probabilmente PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il 23 maggio ne sapremo certamente di più sul nuovo Battlefield.