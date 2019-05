Battlefield 5 Tempesta di Fuoco: 3 nuove aree, armi Oro e bug fix in arrivo domani

L'atteso aggiornamento di Battlefield 5 Tempesta di Fuoco, inizialmente previsto per la giornata di ieri 21 maggio, è stato spostato a domani 23 maggio. Per fortuna, l'attesa non si dovrà protrarre più del necessario. Quest'oggi, intanto, DICE ha colto l'occasione per illustrare nel dettaglio tutti i cambiamenti previsti.

Tanto per cominciare, la sconfinata penisola norvegese di Halvøy si arricchirà con tre nuovi punti di riferimento. Lungo la costa sud-ovest, tra il Punto di Baldr e Guderos, appariranno delle grandi Torri di guardia in cemento dall'elevato valore strategico, poiché consentiranno di sorvegliare l'area costiera ed eliminare anche i nemici più lontani. La primavera sta per arrivare e la zona boschiva a ovest della diga, la Foresta Blu, sarà interessata da un'improvvisa fioritura. Sul terreno montuoso a sud-est della cava, invece, comparirà un Sito di scavo. Potete consultare la mappa interattiva di Halvøy sul sito ufficiale di Battlefield 5.

L'aggiornamento di domani, inoltre, introdurrà la prima arma di livello Oro in Tempesta di fuoco, nuovo livello di rarità che andrà ad aggiungersi ai già presenti Comune, Raro ed Epico. L'arma in questione è il fucile anticarro Boys, soprannominato "fucile elefante", estremamente efficace contro i veicoli nemici. Potrete trovarlo nelle casseforti, negli armadietti e nei lanci di rifornimenti.

In aggiunta a tutto ciò, verranno apportate alcune modifiche volte al miglioramento dell'esperienza di gioco. Gli sviluppatori affermano di aver corretto errori grafici minori come compenetrazioni poligonali e oggetti fluttuanti, regolato l'illuminazione dei soldati per renderli più visibili nelle zone buie e risolti i problemi di disconnessione che si verificavano schierandosi nell'hangar con una squadra. Infine, sono intervenuti anche sui punteggi. Da domani otterrete punti anche quando un vostro compagno di squadra abbatte o uccide dei nemici, e riceverete più punti sopravvivendo abbastanza a lungo o vincendo una partita di Tempesta di fuoco. Prima di salutarvi, ricordiamo che Battlefield 5 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.