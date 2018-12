Battlefield 5: il TTK ritorna ai valori di lancio, niente playlist 'Core'

L'onda lunga delle polemiche che hanno investito EA DICE a causa delle modifiche alle dinamiche di gioco di Battlefield 5 correlate al Time to Kill spingono la sussidiaria svedese di Electronic Arts a tornare sui propri passi ripristinando il TTK ai valori di lancio.

Il Global Community Manager di DICE Daniel Mitre ci spiega cosa è successo dalle pagine del subreddit ufficiale di Battlefield V: "Il nostro intento, con i cambiamenti al TTK, era quello di vedere se potevamo evolvere l'esperienza di gioco e renderla più divertente per i nostri giocatori, assicurandoci anche che i veterani di Battlefield avessero la possibilità di accedere a un'esperienza più 'core' che si adattasse al proprio stile di gioco preferito. I veterani non hanno chiesto il cambiamento, ma come sviluppatori di giochi ci siamo presi l'impegno di apportare tali cambiamenti sulla base di un'analisi approfondita dei dati. Non è stato facile, per noi, prendere una simile decisione".

In virtù delle critiche mosse dalla community sui principali siti e forum di settore, a partire da oggi, 18 dicembre, il TTK ritornerà ai valori delle giornate immediatamente successive alla pubblicazione del titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In conseguenza di questa importante (e per certi versi sorprendente) decisione, la preannunciata introduzione delle playlist "Core" non avverrà o, quantomeno, sarà sospesa a tempo indeterminato fino a quando non saranno condotte le opportune analisi da parte di DICE.

Daniel Mitre, comunque, conferma la volontà del team di sviluppo di Battlefield V di proseguire nell'opera di miglioramento delle meccaniche di gioco del titolo apportando delle modifiche con i futuri aggiornamenti: dubitiamo, comunque, che tali cambiamenti porteranno a uno stravolgimento degli attuali valori del moltiplicatore di danno nelle partite multiplayer.