Battlefield 5: in video tutte le novità dell'espansione Guerra nel Pacifico

Scopriamo nel nostro video speciale tutte le novità disponibili da qualche in giorno per i possessori di Battlefield V grazie all'arrivo del Capitolo 5, ovvero dell'espansione intitolata Guerra nel Pacifico.

Oltre alle due nuove mappe Iwo Jima e Isola di Wake, questo contenuto aggiunti porta con sé anche una manciata di armi e veicoli che daranno un pizzico di varietà alle battaglie su larga scala dello sparatutto in prima persona targato EA DICE.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi al filmato, ricordandovi che l'espansione Guerra nel Pacifico è disponibile dallo scorso 31 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Origin).

Sapevate che è da poco arrivata una nuova edizione di Battlefield 5, chiamata Anno 2, su tutti i principali store digitali?

Non è inoltre da escludere che a breve anche Battlefield V possa arrivare sulla piattaforma di distribuzione digitale Valve, dal momento che i titoli esclusivi di EA Origin stanno per approdare su Steam. Il primo di questa serie sarà proprio Star Wars Jedi Fallen Order, in uscita il prossimo 15 novembre 2019.

Nel caso ve lo foste perso, in un recente incontro con gli azionisti Electronic Arts ha annunciato l'arrivo di un nuovo capitolo di Battlefield su PS5 e Xbox Scarlett, svelandone anche la finestra di lancio.