Battlefield 5: Yoko Taro dice la sua sulla polemica legata alla presenza delle donne

A seguito del reveal ufficiale del gioco, si è scatenata in rete una polemica attorno a Battlefield 5, il nuovo capitolo della serie sparatutto di DICE ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Diversi utenti lamentano già una mancata accuratezza storica da parte del titolo, dal momento che sia nel trailer che nella cover del gioco vi sono raffigurate delle donne.

A commentare inaspettatamente la vicenda, ecco arrivare Yoko Taro, l'eccentrico director che di recente ha raccolto le lodi di critica e giocatori grazie a NieR: Automata. Queste le dichiarazioni pubblicate da Taro su Twitter:

"Nel frattempo, in Giappone le navi da combattimento vengono trasformate in bellissime ragazze e i signori della guerra in ragazzi carini che amano altri ragazzi, le studentesse guidano dei carri armati, e qualsiasi altra cosa vogliate...".

Un commento permeato dalla solita vena ironica del director nipponico, che però riesce efficacemente a far emergere le differenti prospettive con cui i videogiochi vengono sviluppati e considerati nel mondo orientale e occidentale.

Ricordiamo che Battlefield V sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 19 ottobre. Recentemente, un design director ha voluto rispondere personalmente alle critiche piovute nei giorni scorsi dopo il reveal del gioco. Intanto, potete dare uno sguardo ai requisiti PC e due nuovi artwork.