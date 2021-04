Battlefield 6 ambientato anche in Giappone? Lo suggerisce Tom Henderson

Continuano a diffondersi rumors, leak e ipotesi su Battlefield 6 (anche se il nuovo Battlefield potrebbe non intitolarsi Battlefield 6): adesso Tom Henderson, leaker molto attivo sulla serie EA, sembra suggerire una possibile ambientazione per il prossimo gioco.

Tramite degli elaborati disegni postati sul suo profilo Twitter, Henderson ha rivelato alcune scene che potremmo vedere nel futuro trailer d'annuncio ufficiale. Le illustrazioni sembrerebbero confermare altre voci di corridoio diffuse nelle scorse settimane, che lasciano intendere come il prossimo Battlefield avrà un setting semi-futuristico e dove i disastri naturali avranno un peso all'interno delle meccaniche di gioco. I disegni raffigurano anche delle possibili ambientazioni, come un'isola tropicale e una base missilistica, entrambe pronte a subire i danni di un enorme tornado. Subito dopo, il leaker ha pubblicato un link di Google Earth che rimanda al centro spaziale di Tanegashima, in Giappone.

Ciò lascia quindi intendere che una delle ambientazioni del nuovo Battlefield potrebbe essere proprio in Giappone, e che il futuro trailer sarà fortemente incentrato sui disastri naturali. Ovviamente siamo ancora nel campo delle semplici speculazioni e si attendono conferme da parte di EA. Tra gli altri rumors, per Dr. Disrespect la Battle Royale di Battlefield 6 competerà con COD Warzone. Il prossimo Battlefield pare dunque essere molto ambizioso sulla carta: cosa ne pensate fin qui?