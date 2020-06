Battlefield 6 con ambientazione moderna: nuovi rumor sul gioco next gen

I vertici di Electronic Arts hanno ormai da diverso tempo confermato che i propri team sono attualmente già al lavoro su di una nuova incarnazione della serie di Battlefield.

Nel corso di un recente meeting finanziario, in particolare, Andrew Wilson, CEO di EA, si è detto soddisfatto dell'andamento dei lavori sul prossimo Battlefield, che tuttavia non arriverà nelle mani dei videogiocatori prima del prossimo anno. Con il 2021 ancora piuttosto distante, la software house non ha ancora voluto offrire anticipazioni specifiche su quelle che saranno le caratteristiche principali della produzione.

Questo non ha tuttavia impedito l'emergere di alcune prime indiscrezioni sul futuro Battlefield 6. In particolare, diverse fonti hanno riferito di un possibile ritorno del franchise ad un'ambientazione moderna. In tal senso si è in particolare espresso Tom Henderson, insider che in passato ha condiviso anticipazioni rivelatesi poi corrette, legate sia alla serie Battlefield sia all'IP di Call of Duty. Inoltre, recentemente è giunto anche un commento di Jeffrey Grubb su ResetEra: l'Editor di Games Beat ha infatti anch'egli confermato che il nuovo titolo sarà ambientato nella contemporaneità.



Ovviamente, al momento si tratta di semplici rumor: per conferme definitive sarà necessario aspettare informazioni da EA, in attesa di poter vedere in azione Battlefield 6 su PS5 e Xbox Series X.