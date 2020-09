Battlefield 6: l'annuncio potrebbe arrivare a breve

Sembra che in quel di EA DICE qualcosa si stia muovendo e nelle ultime ore è spuntato in rete un possibile indizio sull'imminente annuncio di Battlefield 6, nuovo capitolo della storica serie di shooter in prima persona di cui non si conosce ancora molto se non che è in fase di sviluppo.

Ad attirare l'attenzione degli appassionati è stato il commento di Niklas Astrand, senior designer presso EA DICE, ad un tweet dell'influencer JackFrags, il quale ha condiviso un filmato di gameplay del quinto episodio della serie. Il post dello sviluppatore indica il ticchettio di un orologio e, spostandosi al minuto 10:00 del video, è possibile vedere che il ciondolo a forma di orologio che viene mostrato a schermo ha entrambe le lancette spostate sul numero 6. Sono in molti a pensare che il tweet di Astrand sia un modo per informare i fan dell'imminente annuncio del gioco. Chissà se Electronic Arts deciderà di mostrare il titolo in un proprio evento digitale in stile EA Play oppure se sfrutterà altre vetrine come i The Game Awards o i tanto attesi eventi Sony e Microsoft dedicati alle console next-gen.

Vi ricordiamo che all'ultimo EA Play è stato mostrato un primo teaser di Battlefield 6 su PlayStation 5 e Xbox Series X, nel quale è stata evidenziata la presenza di battaglie su larga scala ed una distruttibilità degli ambienti migliorata rispetto al passato grazie all'hardware di prossima generazione.