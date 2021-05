Battlefield 6, aspettando il reveal: i recenti leak coprono l'80% del trailer

Dopo mesi di indiscrezioni, Electronic Arts e DICE ci hanno dato appuntamento a giugno per la presentazione di Battlefield 6, promettendoci qualcosa di mai visto prima per quanto concerne le ambizioni della produzione e la distruzione ambientale.

Con l'obiettivo di incrementare l'hype dei fan della serie in trepidante attese, le due compagnie hanno cercato di preservare un alone di mistero attorno alla produzione, centellinando le informazioni e non condividendo materiale video e immagini. La loro strategia è tuttavia stata mandata a monte da un incredibile numero di leak, a partire dall'audio integrale del reveal trailer di Battlefield 6 fino ad arrivare ad un grande numero di istantanee che, secondo quanto affermato dall'insider Tom Henderson, messe assieme coprirebbero l'80% dell'intero filmato dell'annuncio. Se non vi preoccupate degli spoiler, potete guardare voi stessi in calce a questa notizia, facendo scorrere rapidamente le immagini raccolte su imgur.

Gli screenshot trapelati sono di bassissima qualità, ma confermano quasi tutti i rumor dei mesi scorsi, che parlano di distruttibilità su larga scala, eventi climatici avversi con tempeste e tornado, e un'ambientazione calata in un futuro non tanto lontano. In attesa del vero trailer, segnaliamo che Battlefield 6 arriverà anche su PS4 e Xbox One, oltre che su PS5, Xbox Series X|S e PC, e questa è un'informazione ufficiale.