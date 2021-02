Battlefield 6 avrà mappe gigantesche e una grande customizzazione: primi dettagli da EA

In coincidenza dell'ultima riunione con gli azionisti di Electronic Arts, il CEO Andrew Wilson ha confermato l'uscita di Battlefield 6 a fine anno e fornito delle interessanti indicazioni sull'esperienza ludica che ci attende nel prossimo kolossal sparatutto di DICE.

Pur rimandando alla prossima primavera la presentazione ufficiale del nuovo FPS della serie di Battlefield, l'amministratore delegato di EA ha voluto anticipare i punti di forza del kolossal tripla A citando, ad esempio, l'impegno di Digital Illusions Creative Entertainment nella realizzazione di un titolo che sappia trarre vantaggio dalla potenza computazionale di PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

In base a quanto sottolineato da Wilson, in Battlefield 6 troveremo le più grandi ambientazioni che si siano mai viste in questa saga sparatutto tra campagne principali e modalità multiplayer. Il massimo esponente del board dirigenziale di EA si è poi detto estasiato dalle scene mostrategli in anteprima dal team di DICE, lasciandosi scappare un commento sulla ricchezza di contenuti e sulla capacità, per l'utente, di "personalizzare ancora di più il proprio stile di gioco".

Nella medesima riunione con gli azionisti e gli investitori di Electronic Arts, Wilson ha discusso del futuro di BioWare tra Mass Effect e Dragon Age per rimarcare l'intenzione della compagnia di supportare attivamente la propria sussidiaria nel suo processo volto alla costante ricerca di innovazione e creatività.