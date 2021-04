Battlefield 6 avrà 'momenti possibili solo nella serie di Battlefield', assicura EA

Nel corso di una recente intervista concessa a GamesBeat, Laura Miele, a capo degli EA Studios, è tornata a stuzzicare i fan che sono in trepidante attesa di vedere finalmente in azione Battlefield 6, il prossimo capitolo della serie sparatutto bellica sviluppato da DICE.

Stando a quanto riferisce Laura Miele, il prossimo sarà un capitolo davvero coraggioso per il franchise, ricco di momenti spettacolari e memorabili, realizzabili soltanto nella serie di Battlefield grazie all'inventiva e creatività della sua utenza. Un aspetto che DICE vuole sfruttare costruendo qualcosa di davvero concreto:

"È un sandbox che DICE ha sempre presentato ai giocatori con armi, veicoli e distruzione ambientale. E poi arrivano questi momenti folli 'Solo su Battlefield'. Questo aspetto dipende dalle azioni dei giocatori. Quindi, come potete immaginare, prendere questo punto di forza, questo superpotere del franchise e costruirci sopra il prossimo gioco è sicuramente parte della nostra strategia. Quindi le nuove modalità che verranno aggiunte all'esperienza di gioco sono davvero al servizio di questa possibilità che vogliamo offrire agli utenti di avere un impatto maggiore sulla loro esperienza".

Pur non offrendo dettagli specifici sul progetto, Oskar Gabrielson, general manager di DICE, ha poi assicurato che Battlefield 6 sarà un titolo ambizioso, capace di sorprendere i fan:

"Posso assicurarvi che sarà un passo coraggioso. Ha tutto ciò che amiamo di Battlefield e lo porta al livello successivo. Su scala epica. Guerra militare in tutto e per tutto. Momenti folli, inaspettati. Distruzione in grado di cambiare il volto della partita. Battaglie gigantesche, in cui saranno contenuti più giocatori e caos di sempre. Il tutto prenderà vita grazie alla potenza delle console next-gen e del PC".

Secondo un recente rumor Battlefield 6 verrà svelato questa settimana e offrirà una modalità Battle Royale a partire da marzo 2022. Si tratta di voci non confermate in alcun modo, e come sempre vi consigliamo di attendere gli annunci ufficiali di EA e DICE, che prevedono di lanciare il gioco entro la fine di quest'anno.