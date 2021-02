Battlefield 6: Battle Pass ed elementi free-to-play al centro di nuovi leak

Non contento della visibilità mediatica ricevuta con le sue indiscrezioni sulla distruzione degli scenari di Battlefield 6, il leaker Tom Henderson condivide tutta una serie di anticipazioni riguardanti, questa volta, la progressione dell'esperienza multiplayer e la possibile presenza di elementi free-to-play.

La "gola profonda" di Electronic Arts (ma non solo, basi pensare agli ultimi rumor sui due protagonisti di GTA 6) che, in passato, ha dato prova di affidabilità, ha dedicato al prossimo capitolo della serie sparatutto di DICE il suo nuovo approfondimento su YouTube per condividere tutta una serie di retroscena sugli elementi che andranno a caratterizzarne l'offerta ludica nel multiplayer competitivo.

Stando infatti a Henderson, Battlefield 6 sarà strutturato in Battle Pass che si susseguiranno per almeno un anno e che, a suo dire, dureranno ciascuno tra le 8 e le 10 settimane, con attività ed elementi inediti proposti ciclicamente agli utenti per fidelizzarli e garantire un'esperienza sempre originale.

Le altre anticipazioni del leaker riguardano la presenza del crossplay tra PC, PS5 e Xbox Series X/S, la già citata "versione next gen" del sistema Levolution sulla distruttibilità ambientale e, per ultima, la possibilità di accedere gratuitamente a una generosa porzione dell'impianto online con una versione free-to-play di Battlefield 6. Una strategia, quest'ultima, che secondo Henderson vedrebbe EA seguire la strada tracciata da Activision con il successo di COD Warzone e Black Ops Cold War.



Un chiarimento definitivo, in un senso o nell'altro, lo avremo alla presentazione ufficiale di Battlefield 6, fissata in primavera da EA DICE per delineare il quadro completo dei contenuti dell'FPS che arriverà a fine 2021 su PC e console next gen.