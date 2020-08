Battlefield 6: battle royale e numero di giocatori online al centro di un dubbio rumor

Sebbene non si sappia molto di Battlefield 6 ad eccezione dei pochi frame mostrati all'EA Play Live di qualche settimana fa, lo sparatutto targato EA Dice è tra i titoli più attesi su next-gen. A svelare le prime possibili informazioni sul gioco è stato un insider, che nelle ultime ore ha parlato di alcune delle sue feature.

Questi dettagli provengono dall'utente Twitter Tom Henderson, il quale si occupa solitamente delle voci di corridoio riguardanti Warzone, la battle royale di Call of Duty Modern Warfare. Stando alle parole di Henderson, tutte le mappe di Battlefield 6 sono state ideate per supportare almeno 128 giocatori ma la gran parte delle playlist si focalizzerà su scontri tra due squadre di 32 giocatori. Altra informazione molto interessante è legata al possibile ritorno della modalità battle royale, dal momento che Electronic Arts è interessata a replicare l'enorme successo riscosso da Call of Duty Warzone e non è quindi da escludere che il prossimo capitolo della serie possa includere anche una versione free to play e stand alone comprendente la sola battle royale.

Si tratta in entrambi i casi di informazioni da prendere con le pinze, dal momento che la loro fonte non si è mai distinta per aver fatto grosse anticipazioni su Call of Duty o altri titoli e questi tweet potrebbero non essere altro che un modo per attirare l'attenzione.