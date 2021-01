Battlefield 6 sarà 'Battlefield': reboot in vista e influenze da Battlefield 3, per rumor

Lo scorso autunno, EA ha confermato sei giochi in cantiere per PS5 e Xbox Series X: tra questi ultimi, figura anche un Battlefield 6.

Titolo provvisorio per un titolo sul quale Electronic Arts ancora non ha alzato il sipario, ma che è per certo in lavorazione, da conferma della stessa compagnia videoludica. EA ha del resto anche già anticipato alcuni scampoli di dettagli, promettendo battaglie su scala mai vista per il nuovo Battlefield. Oltre a questo, e al fatto che il gioco dovrebbe vedere la luce nel corso dell'attuale anno fiscale, dunque entro il 31 marzo 2022. L'annuncio, di conseguenza, non dovrebbe essere eccessivamente lontano nel tempo, ma ad accompagnare l'attesa ci pensa la diffusione di nuove indiscrezioni.



Fonte di queste ultime è l'insider Tom Henderson, rivelatosi in passato in grado di offrire anticipazioni corrette per quanto concerne le saghe di Call of Duty e Battlefield. Secondo quanto riferito da quest'ultimo, Battlefield 6 sarebbe destinato a chiamarsi semplicemente "Battlefield", poiché rappresenterà un soft-reboot della serie shooter. Gli appassionati possono aspettarsi una forte influenza di Battlefield 3 su questo nuovo capitolo, che dovrebbe includere un supporto per battaglie sino a 128 giocatori. Questo, almeno, su PlayStation 5 e Xbox Series X. Tom Henderson riferisce infatti anche di una versione del nuovo Battlefield per PlayStation 4 e Xbox One, in sviluppo presso un team terzo e con supporto sino a 32 giocatori, grafica meno elaborata e limiti in termini di distruttibiltà. Infine, prevista secondo l'insider anche una modalità Battle Royale.



Al momento, lo ricordiamo nuovamente, EA non ha confermato alcuna di queste caratteristiche: quanto riportato rappresenta un rumor e potrebbe dunque rivelarsi in parte o in toto errato.