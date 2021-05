Battlefield 6, niente campagna? Nessuna menzione da parte di EA

In attesa di poter visionare il sorprendente trailer di Battlefield 6 promesso da EA, la community di appassionati della serie shooter si domanda se vi sarà spazio in questo nuovo capitolo per una campagna single player.

A suggerire l'interrogativo è Tom Henderson, noto insider ampiamente noto nell'ambito della serie di Battlefield, che dalle pagine del proprio account Twitter punta l'attenzione verso uno specifico dettaglio. Di recente, Electronic Arts ha presentato i risultati finanziari relativi all'ultimo anno fiscale, occasione durante la quale ha offerto agli investitori diverse informazioni ufficiali sul gioco. Ad esempio, si è così appreso che Battlefield 6 uscirà anche su PlayStation 4 e Xbox One, e non soltanto - come inizialmente ipotizzato - su PC e console di nuova generazione.



Durante l'appuntamento dirigenziale, tuttavia, EA non ha fatto alcun accenno ad una campagna single player per Battlefield 6. Secondo Tom Henderson, si tratterebbe di una rottura della "tradizione", con le presentazioni degli ultimi capitoli della saga che avevano invece visto la compagnia offrire al pubblico rassicurazioni in merito. "Ho dovuto ricontrollare le vecchie presentazioni finanziarie EA, - ha scritto l'insider - ma si tratta della prima presentazione antecedente a un reveal in cui EA non ha citato la campagna in arrivo nel nuovo Battlefield. Come ho già detto nel corso degli ultimi due mesi - ha proseguito - non ho ancora sentito parlare di una campagna. Questo non significa che non ce ne sarà una, ma è davvero parecchio insolito".



Per saperne di più, non sembra sarà necessario attendere molto, con il reveal di Battlefield 6 atteso a giugno.