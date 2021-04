Battlefield 6: catastrofi naturali e distruzione dinamica nel nuovo capitolo? Ecco il leak

Il noto insider Tom Henderson è tornato a dispensare informazioni sull'atteso Battlefield 6, soffermandosi in particolare sul tema della distruttibilità ambientale e facendo intendere la possibile presenza di pericolosi eventi naturali.

Henderson è una delle personalità più affermate e credibili all'interno della community di Battlefield e già in passato ha anticipato informazioni poi rivelatesi corrette, fino a "meritarsi" il ban da Twitter per aver pubblicato materiale non autorizzato da Electronic Arts. L'insider aveva già parlato della possibile presenza di un avanzato sistema dinamico di distruzione ambientale nel nuovo capitolo di Battlefield, una sorta di evoluzione di Levolution, caratteristica introdotta con Battlefield 4.

In un post recentemente pubblicato il leaker ha suggerito nuovi dettagli sul tema: "In Battlefield le esplosioni non saranno l'unica cosa che può danneggiare gli edifici. Madre Natura può fare molto di più". Henderson ha poi accompagnato queste parole ad una serie di immagini che rappresentano catastrofi naturali: una violenta inondazione, un maestoso tornato, un vulcano nel pieno dell'attività e un edificio presumibilmente devastato da un terremoto. DICE ed Electronic Arts al momento non hanno fornito alcun dettaglio ufficiale sull'argomento e per questo motivi vi invitiamo a prendere tali informazioni con le pinze.

Nei giorni scorsi lo stesso insider ha parlato del titolo del nuovo capitolo di Battlefield e della possibile presenza di una campagna cooperativa. Non resta che attendere il reveal ufficiale per saperne di più.