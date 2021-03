Battlefield 6 come COD Warzone? Un questionario cita una modalità gratis

Come segnalato dallo youtuber Lossy, un recente questionario sottoposto da EA ad alcuni membri delle community di Battlefield più seguite sui social e sui forum sembra rafforzare le teorie sulla presenza di una modalità gratuita "simile a COD Warzone" in Battlefield 6.

A detta del creatore di contenuti, il sondaggio in questione sarebbe stato condiviso in maniera confidenziale da EA DICE per sottoporre ai fan una serie di domande sulle proprie intenzioni di acquisto in base a determinati elementi di gameplay.

Le domande del questionario citano, ad esempio, una non meglio precisata "Modalità di gioco free-to-play", come pure degli "aggiornamenti per mappe" (con ambientazioni che cambiano col tempo o, supponiamo, in funzione delle Stagioni). Lo youtuber Lossy condivide anche un'immagine sul questionario confidenziale che mostra le domande sulle intenzioni di acquisto per un ipotetico Battlefield 6 con Battle Pass, oltre ad un sistema evoluto di Gilde o Clan con tanto di sfide organizzabili in privato, classifiche interne tra i membri e statistiche generali dei clan.

Gli ultimi leak sui contenuti del prossimo, ambizioso sparatutto di Electronic Arts e DICE seguono le indiscrezioni di Jeff Grubb sul reveal di Battlefield 6 che, a giudicare dalle informazioni ottenute dal redattore di VentureBeat, dovrebbe arrivare a maggio.