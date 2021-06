Battlefield 6, parte il conto alla rovescia: il reveal atteso per oggi

Con i rumor più recenti che puntano ad un Battlefield 2042 con la prima Beta in programma per giugno 2021, è giunta ormai l'ora di assistere al reveal ufficiale dello shooter a firma di EA DICE.

Come preannunciato da Electronic Arts, la presentazione di Battlefield 6 (titolo provvisorio) avverrà nel corso della giornata odierna. Per rammentare l'appuntamento al pubblico, il colosso del videogioco ha reso disponibile un conto alla rovescia dedicato, che accompagnerà la community in direzione della diretta di oggi, mercoledì 9 giugno. L'avvio della presentazione, lo ricordiamo, è fissato per le ore 16:00 in punto del fuso orario nostrano. Tra le informazioni già note, figurano le piattaforme supportate dal nuovo Battlefield, che approderà anche su console di vecchia generazione, oltre che su Playstation 5 e Xbox Series X.

L'attesa per avere tutti i dettagli è ad ogni modo destinata a concludersi presto! Vi ricordiamo che Everyeye seguirà in diretta su Twitch il reveal di Battlefield 6, per un pomeriggio in compagnia che prenderà il via alle ore 15:30.