Battlefield 6 in fase di testing: distruzione su scala epica dal più grande team di sempre

Electronic Arts e DICE non sono ancora pronte per svelare il nuovo Battlefield, ma quest'oggi sono intervenute sul web per fornirci qualche anticipazione sull'atteso titolo destinato ad arrivare su PC e console entro la fine di quest'anno, in tempo per la stagione festiva.

Abbiamo così scoperto che per il nuovo Battlefield è stato messo in piedi il team più grande di sempre per la serie, comprensivo anche dei membri di DICE Los Angeles e Criterion. Questi ultimi hanno rinviato il prossimo Need for Speed appositamente per dare manforte a DICE.

Il nuovo Battlefield non è ancora pronto per mostrarsi al pubblico, ma il team ha assicurato che il titolo è già oggetto di testing interni a cadenza giornaliera, che si pongono l'obiettivo di rifinire e bilanciare "il miglior Battlefield possibile", dal quale possiamo aspettarci "scala epica, guerra totale, momenti pazzeschi e inaspettati, distruzioni che mutano le sorti dei combattimenti ed enormi battaglie con più giocatori e caos mai visto". Il tutto reso possibile "dalla potenza di PC e console di nuova generazione". Le dichiarazioni di DICE sembrano essere in linea con alcuni rumor non confermati circolati in rete nelle ultime settimane, che parlavano di catastrofi naturali e mappe ancor più grandi, oltre che di esclusività next-gen.

In attesa di informazioni ufficiali, segnaliamo che quest'oggi EA e DICE hanno anche annunciato un nuovo Battlefield in esclusiva mobile.