Battlefield 6: Criterion collaborerà con DICE, EA rinvia Need for Speed next gen

Ai microfoni di Polygon, l'esponente di Electronic Arts Laura Miele conferma il rinvio di Need for Speed next gen e la riassegnazione del team di Criterion in un ruolo di supporto a EA DICE, già ricoperto con Star Wars Battlefront 1 e 2, per velocizzare lo sviluppo di Battlefield 6.

La COO del colosso videoludico statunitense esordisce nella sua intervista specificando che "DICE sta lavorando duramente, il nuovo Battlefield sta venendo su alla grande ma nell'ultimo anno, come tutti, sono stati costretti a lavorare da casa. E sì, è difficile farlo: sviluppare un simile progetto in remoto è difficile e il team di EA DICE è un po' stanco. Abbiamo un grande gioco, il suo potenziale è incredibile e competiamo per vincere: la nostra missione è quella di lanciare sul mercato un gioco di Battlefield che sia fantastico".

La massima carica dirigenziale di collegamento con le software house interne a EA sottolinea inoltre come, proprio in ragione della volontà aziendale di rendere Battlefield 6 un kolossal capace di rivaleggiare con la concorrenza, si è dovuto far fronte alle difficoltà del lavoro in remoto decidendo per un riassetto dei propri studi.

In un passaggio dell'intervista, Miele si riallaccia al rinvio di Need for Speed next gen (non sappiamo se al 2022) dovuto alla riassetto di Criterion e precisa come "non avremmo mai preso una decisione simile senza discuterne prima con i ragazzi di Criterion e capire quale impatto avrebbe avuto la loro collaborazione per lo sviluppo del nuovo Battlefield. Ma hanno già lavorato a Star Wars Battlefront e hanno una partnership molto stretta e collaborativa con DICE, per questo sono davvero fiduciosa del fatto che questa scelta si rivelerà essere una vittoria per tutti e un'esperienza positiva per Criterion".

Nei giorni scorsi, un'altra grande realtà della galassia di sussidiarie Electronic Arts, ossia BioWare, ha confermato la cancellazione di Anthem Next e il passaggio del team interno di BioWare Austin allo sviluppo di Dragon Age 4.