Battlefield 6: DICE Los Angeles e Vince Zampella coinvolti nello sviluppo?

Non è un mistero che Battlefield 6 sia in fase di sviluppo con uscita prevista per la fine dell'anno, a quanto pare però anche lo studio americano di DICE sta lavorando al progetto insieme al team svedese, almeno questo è quanto si intuisce da uno scambio di battute su Twitter.

Justin Wiebe, Senior Designer di DICE Los Angeles, ha chiesto ai suoi follower su Twitter di indovinare su quale gioco sia impegnato al momento. Tante le riposte, una sola quella corretta e dopo aver escluso Star Wars Jedi Fallen Order, Skate, Apex Legends e Plants vs Zombies, Justin ha confermato di essere al lavoro su Battlefield.

Non è chiaro se lo studio stia effettivamente lavorando su Battlefield 6 oppure su un progetto parallelo ma le possibilità che il team di Los Angeles stia effettivamente supportando lo studio principale di DICE sono molto alte.

Vince Zampella ha assunto la guida di DICE LA nel 202 con l'obiettivo di dare nuova luce allo studio, fino ad oggi utilizzato principalmente come team di supporto per le produzioni Electronic Arts sviluppate negli Stati Uniti. Vince Zampella è il co-fondatore di Respawn (studio autore di Titanfall e Jedi Fallen Order) e la sua visione potrebbe essere centrale per cambiare le sorti dello studio nei prossimi anni.