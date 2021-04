Battlefield 6: disastri naturali, mappa e prime info sul trailer di debutto

Dopo aver definito Call of Duty Vanguard un disastro, l'insider e leaker Tom Henderson torna a parlare nuovamente di sparatutto concentrandosi questa volta su Battlefield 6, titolo molto atteso e in arrivo il prossimo autunno.

Henderson fa sapere di aver ricevuto numerose informazioni sul trailer di debutto del gioco, il video di presentazione sarà incentrato su un gigantesco tornado che devasterà un'isola deserta, a sua volta protagonista di un bombardamento o un lancio di missili, l'insider non è stato troppo chiaro a riguardo.

Questo confermerebbe la presenza dei disastri naturali in Battlefield 6, preannunciata dallo stesso Henderson a marzo. Il nuovo Battlefield dovrebbe supportare anche le mappe da 128 giocatori teatro di probabili scontri di gruppo 64v64, inoltre sono saranno presenti i velivoli con "fino a sei o otto velivoli contemporaneamente in volo sulla mappa." Ovviamente niente di quanto riportato è stato confermato da DICE ma Henderson come noto sembra saperla lunga sui retroscena legati a Call of Duty e Battlefield.

Il nuovo Battlefield potrebbe non chiamarsi Battlefield 6, il lancio del gioco è confermato per la stagione autunnale, in modo che Electronic Arts possa avere uno sparatutto disponibile nei negozi per il Natale, continuando a fare concorrenza al rivale Call of Duty.