Battlefield 6 sarà enorme: lo assicura Andrew Wilson, CEO di EA

A pochi giorni dal tanto atteso reveal ufficiale del gioco, Electronic Arts torna a discutere di Battlefield 6 (nome non ufficiale), il nuovo capitolo della serie sparatutto bellica in sviluppo presso DICE, e prima new entry del franchise dal 2018 a questa parte.

Nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di Bloomberg, Andrew Wilson, CEO di EA, non ha purtroppo svelato dettagli particolarmente concreti sullo shooter, ma ha ribadito come Battlefield 6 sarà un gioco estremamente ambizioso. DICE ha già assicurato la presenza di un livello di distruttibilità ambientale senza precedenti per la serie, ed ha parlato di un livello di personalizzazione stellare. EA, insomma, si dice molto ambiziosa nei confronti del progetto:

"Penso che sarà enorme. Battlefield è un franchise così grande. Ormai sono tanti anni che siamo sul mercato con questo gioco", le parole di Wilson. Il teaser di Battlefield ha prodotto numeri record su Twitter, segnale inequivocabile di "quanto sia atteso sul mercato" un nuovo capitolo della saga bellica. "Ho molta fiducia riguardo a ciò che stiamo facendo. Amo ciò che il team sta facendo con il gioco".

Non ci resta che attendere il 9 giugno, quando finalmente verrà trasmesso il primo trailer ufficiale di Battlefield 6. Secondo i più recenti rumor, il gioco sarà ambientato nella fittizia Terza Guerra Mondiale e ospiterà partite da 126 giocatori.