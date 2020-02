Battlefield 6: la finestra di lancio e i primi dettagli forniti da EA

Anche Electronic Arts, come numerosi altri publisher, si sta preparando all'arrivo di PS5 e Xbox Series X, che a Natale 2020 daranno il via ad una nuova generazione di console. I suoi studi di punta stanno già lavorando ai giochi next-gen, e tra questi non può certamente mancare DICE.

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, durante la quale sono stati presentati gli ottimi risultati di Star Wars Jedi Fallen Order e gli eccezionali incassi derivanti dalle microtransazioni, EA ha confermato che lo studio svedese si trova già al lavoro Battlefield 6, nuovo capitolo di una delle serie FPS più celebri in circolazione. DICE sta sperimentando nuove soluzioni tecniche per sfruttare al massimo le capacità delle console di prossima generazione, un'operazione per la quale servirà molto tempo.

Per questo motivo, Battlefield 6 non accompagnerà il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X questo natale. Per vederlo sugli scaffali fisici e digitali dovremo attendere l'anno fiscale 2022, ovvero il periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Ad un argomento di tale rilevanza, abbiamo deciso di realizzare l'Hot Topic che potete guardare in apertura di notizia: buona visione!

Nell'attesa che Battlefield 6 arrivi sugli scaffali, potete continuare a giocare a Battlefield 5, che sta godendo di un supporto continuo: ieri 6 febbraio ha debuttato il Capitolo 6 "Nella giungla", che ha introdotto una nuova mappa e molto altro.