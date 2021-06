Battlefield 6 gratis su Game Pass? Nuovo scambio di battute social tra EA e il Team Xbox

Sullo sfondo delle voci di corridoio per l'ipotetico arrivo di un grande FPS third party su Game Pass in autunno, i fan di Battlefield e gli iscritti al Game Pass osservano con estrema attenzione lo scambio di battute che sta avvenendo in questi giorni tra i responsabili social di EA e del Team Xbox.

Ad alimentare le speranze degli appassionati per l'arrivo di Battlefield 6 su Xbox Game Pass ci pensa OssenJ, la Social Media Manager di Battlefield. Dalle colonne del suo profilo Twitter ufficiale, infatti, la manager di EA ha condiviso il messaggio del reveal dell'evento E3 di Microsoft e Bethesda e lasciato un messaggio al post per l'annuncio dei titoli gratis di giugno su Game Pass.

Lo scambio di tweet prosegue ormai da diversi giorni con il coinvolgimento dei singoli canali social interni a EA e al Team Xbox, da qui l'interesse suscitato negli appassionati per il rumor sull'ingresso del nuovo Battlefield nella ludoteca digitale del Game Pass.

Intanto, i ragazzi di DICE hanno confermato l'arrivo di un evento a tema Battlefield per il prossimo 9 giugno: nel corso dello show digitale avremo finalmente modo di ammirare le prime scene (si spera di gameplay) del prossimo, atteso capitolo della saga sparatutto di Electronic Arts.