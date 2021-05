Battlefield 6: un leak svela il nome del nuovo gioco DICE?

Nella notte un leak ha svelato una serie di immagini di Battlefield 6 apparentemente tratte dal trailer di debutto del gioco che dovrebbe essere pubblicato a fine maggio o inizio giugno secondo vari insider. Ma come si chiamerà il nuovo sparatutto DICE?

Battlefield 6 è una denominazione non ufficiale usata dalla stampa per convenzione, Electronic Arts ha sempre parlato genericamente di "New Battlefield Game", analizzando le immagini leak di Battlefield 6 è possibile però imbattersi in uno screenshot che mostra proprio il logo del gioco.

Niente di strano, se non fosse che effettivamente non sembra essere presente alcun numero e nessun sottotitolo: il prossimo episodio della serie si chiamerà solo Battlefield? L'ipotesi ha preso piede sul web ma al momento ovviamente non ci sono certezze, anche perchè non sappiamo se il materiale leakato sia autentico o se si tratti di un fake costruito ad arte.

Il nuovo Battlefield dovrebbe essere svelato tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, sicuramente il gioco sarà uno dei protagonisti dell'evento EA Play del 22 luglio. L'uscita sembra essere prevista per l'autunno su PC e tutte le console di attuale e vecchia generazione, ad esclusione di Nintendo Switch. Dubbi sulla presenza della campagna in Battlefield 6 dal momento che il publisher non ha mai citato questo aspetto della produzione.