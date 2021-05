Battlefield 6: un leak potrebbe aver svelato le immagini del reveal trailer

Una serie di nuove immagini, apparentemente tratte dal reveal trailer di Battlefield 6, sono state pubblicate nel server Discord di Tom Henderson, il celebre leaker che spesso e volentieri ha anticipato informazioni riguardanti le serie di Call of Duty e, per l'appunto, Battlefield.

DICE ha già anticipato che il reveal ufficiale avverrà nel mese di giugno, nel mentre Electronic Arts si è detta entusiasta del filmato che la software house svedese ha confezionato per presentare al mondo il suo nuovo sparatutto in prima persona. Essendo già pronto, il materiale pubblicitario è stato esposto al rischio di essere diffuso anzitempo dai leaker, e sembra che sia proprio ciò che è accaduto in queste ore. Raggiungendo questo indirizzo troverete una lunga sequela di immagini che sembrano proprio essere tratte dal reveal trailer di Battlefield 6. Il logo riporta il nome della serie senza alcun numero di fianco, ma non possiamo dare per certa l'informazione data la parzialità delle informazioni che possiamo trarre dagli screenshot (che peraltro presentano un watermark d'eccezione appositamente applicato dai leaker per evitare di diffondere dati potenzialmente compromettenti).

Naturalmente non possiamo dare per certa l'attendibilità delle immagini, e dovremo attendere che siano Electronic Arts e DICE ad annunciare finalmente in via ufficiale il nuovo ambizioso episodio della saga di Battlefield. Secondo i rumor che si sono fatti strada nel corso delle ultime settimane, il titolo includerà una modalità Battle Royale gratuita in stile COD Warzone che debutterà nel corso dei primi mesi del 2022.