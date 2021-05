Battlefield 6: quello leakato non è il trailer di annuncio, stando ad un report

Da diversi giorni circola in rete un video leak di Battlefield 6 (titolo non ufficiale) che sembrava essere a tutti gli effetti il filmato con cui Electronic Arts e DICE avrebbero presentato pubblicamente il nuovo capitolo della celebre serie sparatutto.

Tuttavia, stando ad un nuovo report di Eurogamer.net, il filmato che abbiamo potuto intravedere rappresenta del materiale interno che gli sviluppatori di DICE hanno realizzato nelle scorse settimane, e che non è stato pensato per essere mostrato pubblicamente. In ogni caso, non è ben chiaro se Electronic Arts mosterà un filmato completamente differente durante il reveal, o se invece si tratterà di un prodotto semplicemente più rifinito, magari con delle sequenze aggiuntive ed altre rimosse.

Sicuramente non è semplice farsi un'idea precisa del nuovo capitolo di Battlefield, dal momento che il materiale leakato è in bassa qualità video ed è caratterizzato dalla presenza, alquanto fuori luogo, di un watermark con il meme "LOL" al centro della schermata. Il video sembra in ogni caso confermare l'ambientazione in un futuro prossimo, oltre alla presenza di un'alta distruttibilità ambientale.

Se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo in ogni caso di attendere che DICE ed Electronic Arts svelino finalmente il nuovo sparatutto bellico durante il mese di giugno.