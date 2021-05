Battlefield 6: nuove indizi sul possibile arrivo del trailer dai 2WEI

Nel corso delle ultime settimane si è parlato spesso dell'annuncio di Battlefield 6, il quale dovrebbe avvenire nei prossimi giorni attraverso la pubblicazione di un trailer. A fornire ulteriori indizi sul reveal dello sparatutto è il gruppo 2WEI con un messaggio sui social.

Ecco di seguito il post che il gruppo ha pubblicato proprio qualche ora fa sull'account Twitter ufficiale:

"Buon lunedì! Ci sono ben due trailer dedicati ai videogiochi con la nostra musica in arrivo questa settimana."

Sebbene non vi siano riferimenti espliciti ai prodotti che verranno mostrati, nel giro di pochi minuti il post è stato inondato di risposte relative a Battlefield 6 e sono in molti ad essere sicuri che il filmato d'annuncio del nuovo capitolo dello shooter in prima persona abbia in sottofondo le note di un brano dei 2WEI. Per chi non sapesse chi siano i 2WEI, si tratta di un gruppo musicale piuttosto famoso in ambito videoludico a causa della partecipazione nei trailer di League of Legends, Call of Duty, Battlefield, Need for Speed, Assassin's Creed e tantissimi altri prodotti.

Purtroppo non vi sono ancora conferme ufficiali da parte di Electronic Arts e, stando alle ultime voci di corridoio, la presentazione di Battlefield 6 potrebbe essere stata rinviata a causa del razzo cinese, il quale ha destato più di qualche preoccupazione nel corso dell'ultimo fine settimana.

Vi ricordiamo inoltre che secondo Jeff Grubb l'annuncio di Battlefield 6 avverrà solo ad inizio giugno 2021.