Battlefield 6 e il periodo d'uscita spuntano sul sito ufficiale: reveal in vista?

Che Battlefield 6 sia in via di sviluppo,è cosa nota da un bel po' di tempo. Electronic Arts lo ha confermato lo scorso gennaio nel corso di una riunione con gli azionisti, indicando inoltre l'anno fiscale 2021/2022 (periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022) come finestra di lancio per l'atteso sparatutto in prima persona.

L'arrivo del gioco sugli scaffali non sembra essere dietro l'angolo, ma l'annuncio potrebbe avvenire da un momento all'altro. È quanto si deduce da una recente fuga d'informazioni verificatasi sul sito ufficiale francese di Battlefield: per un breve periodo, le pagine del portale hanno mostrato il logo di Battlefield 6, realizzato con lo stile inconfondibile della serie, e una breve descrizione, che recitava: "Schieratevi sul campo di battaglia assieme a tutti i soldati in una guerra su larga scala senza precedenti". Ad impreziosire il leak c'era anche un'indicazione sul periodo di lancio del gioco, che stando a quanto si poteva leggere è fissato nelle vacanze natalizie del 2021.

È possibile che Electronic Arts e DICE si stiano preparando all'annuncio del gioco, ma evidentemente le informazioni sono trapelate prima del previsto. I riferimenti a Battlefield 6 sono stati già rimossi dal sito ufficiale, ma un giocatore è riuscito a scattare degli screenshot come prova del suo avvistamento (li trovate in calce a questa notizia). Il periodo di lancio indicato combacia con una vecchia dichiarazione di DICE, che nell'ambito di un aggiornamento sullo stato di Star Wars Battlefront 2 aveva parlato del 2021 come anno di lancio di Battlefield 6