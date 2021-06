Battlefield 6: la personalizzazione sarà stellare, assicura Tom Henderson

Battlefield 6 si avvicina a divenire realtà e nel frattempo si diffondo sempre più dettagli sulle caratteristiche del prossimo capitolo della serie EA. Ancora una volta è l'insider Tom Henderson, sempre molto attivo su Battlefield, a rivelare ulteriori informazioni sul gioco, in particolare per quanto riguarda la personalizzazione.

Attraverso Twitter il leaker ha assicurato che la personalizzazione porterà il prossimo Battlefield su un nuovo livello qualitativo, andando quindi oltre a quanto realizzato finora da DICE con il brand. Nell'affermare ciò Henderson ha ritwittato un suo vecchio post risalente al 2 maggio, che raffigurava un paio di disegni di quello che sembrava essere una sorta di cane robotico. Ciò lascia quindi intendere che l'insider si stia riferendo anche a questo elemento, che dovrebbe quindi essere presente all'interno del gioco.

Inoltre, in Battlefield 6 (o qualunque sarà il suo titolo ufficiale) saranno presenti diversi altri oggetti di personalizzazione, tra i quale anche cosmetici stravaganti. Molti oggetti serviranno inoltre per modificare le nostre armi, con la possibilità di attaccare ad esse fino a 6-8 componenti diverse. Tutto lascia quindi intendere che in tal senso il nuovo FPS bellico di EA punterà per davvero a toccare vette mai sfiorate prima. Scopriremo molto probabilmente tutta la verità durante l'evento di presentazione di Battlefield 6, fissato per il prossimo 9 giugno. In precedenza Henderson aveva inoltre rivelato che Battlefield 6 si sarebbe incentrato sulla Terza Guerra Mondiale e 128 giocatori massimo a combattere contemporaneamente sulla mappa.