Battlefield 6 porterà la distruzione degli scenari verso nuovi orizzonti?

Il nuovo Battlefield è stato annunciato da Electronic Arts durante l'ultima conferenza con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari dell'ultimo trimestre. Al momento non sappiamo ancora nulla sul gioco se non che arriverà a fine anno, intanto però arrivano rumor freschi e interessanti.

A sbilanciarsi è Tom Henderson (leaker la cui affidabilità sulla serie Battlefield è ben nota) il quale sembra confermare la presenza di un sistema dinamico di distruzione degli scenari piuttosto avanzato, una sorta di evoluzione di Levolution, feature introdotta in Battlefield 4.

In particolare Henderson condivide uno screenshot della mappa di Shanghai celebre per l'iconica immagine del grattacielo capace di disintegrarsi durante gli scontri. All'immagine il leaker allega una didascalia che recita "è iniziato con uno, terminerà con tanti" facendo pensare quindi alla possibilità di vedere più edifici distrutti negli scenari del nuovo Battlefield.

Chiaramente non si tratta di informazioni ufficiali ma Henderson è da anni uno degli insider di spicco della community di Battlefield dunque quanto riportato non deve essere ignorato a priori, certamente neanche preso come riferimento assoluto.

Battlefield 6 è atteso per la fine dell'anno su PS5 e Xbox Series X/S, oltre che su PC, non è chiaro invece se il gioco arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One. Il reveal è fissato nel corso della primavera, nei prossimi mesi ne sapremo certamente di più.